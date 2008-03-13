Погоня за пьяным лихачом обернулась публичными извинениями и строгими наказаниями

Начальник ГАИ МВД Беларуси Александр Менделев сегодня официально принес извинения за действия своих подчиненных.

Поводом к этому послужило громкое ЧП, которое произошло 2 марта на въезде в столицу. Инспекторы ГАИ решили остановить пьяного водителя при помощи следующих по трассе машин и загородили проезд четырьмя случайными иномарками. В одной из них находилась семья с трехлетним ребенком. Людей не предупредили о приближающейся опасности. "Фольксваген" нарушителя влетел в живой щит со скоростью около ста тридцати километров в час.

Александр Менделев, начальник УГАИ МВД Республики Беларусь:

"Я должен признать, что это действительно чрезвычайное происшествие. И сразу хочу сказать так. От себя лично и от своих сотрудников извиниться перед людьми, безвинно пострадавшими в данной ситуации. На мой взгляд, те действия, которые были сделаны сотрудниками ГАИ, были недостаточно профессиональными."

Строгие выговоры получили все высшие чины Госавтоинспекции. Участвовавшие в погоне за нарушителем сотрудники ГАИ и те, кто непосредственно занимался их профессиональной подготовкой, отстранены от занимаемых должностей до окончательного проведения служебного разбирательства. Как сообщили в ГАИ, оно завершится в течение 5 дней. Затем материалы дела передадут в прокуратуру. Кроме того, в ближайшее время всех инспекторов ждут дополнительные занятия по навыкам преследования.

