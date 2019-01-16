Погодный гид для дачников, автомобилистов, рыбаков: как работает мобильное приложение Белгидромета?

Персональный карманный синоптик! Сотрудники Белгидромета разработали мобильное приложение для белорусов, которое подробно в режиме онлайн знакомит пользователя с погодой в месте его проживания. Евгений Корзун, ведущий инженер службы международного сотрудничества и связей с общественностью Белгидромета:

Другие приложения берут информацию из открытых интернет-источников, в это же время наше приложение предоставляет данные именно Белгидромета, наших баз данных: гидрометеорологическая, агрометеорологическая, климатическая, а также радиационно-экологическая информация.

Раиса Бурак, начальник отдела численного моделирования прогнозов службы программного обеспечения Белгидромета:

В приложении представлены результаты численного прогноза погоды, который позволяет давать детализированный прогноз по времени, по пространству. И в приложении прогноз представлен через каждый час прогноза на первые двое суток. Через каждые шесть часов, то есть утро, день, вечер, ночь и на шесть дней.

Умная разработка присылает оповещения об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях. В погодном гиде также можно найти информацию с учетом конкретных предпочтений пользователей. Для этого существуют специальные профили, которые именуются в приложении как дачник, автомобилист, рыбак, турист и эколог, где можно найти информацию, например, по содержанию вредных веществ в воздухе, по температуре почвы и грунта, восходу, заходу солнца, толщине льда и многое другое.

Евгений Корзун:

Так выглядит начальный экран приложения, оно определяет ваше местоположение, при этом вы можете выбрать место по названию или дать приложению доступ к своему текущему местоположению.

Погодная выручалочка также содержит в себе тематический раздел для любознательных, который рассказывает об истории метеонаблюдений. Здесь можно посмотреть, какая и где в этот день была максимальная или минимальная температура, сколько выпало осадков. Евгений Корзун:

Один из основных запросов от пользователей – просьба сделать более удобным виджет погоды, чтобы его можно было вынести на главный экран, мы будем также обсуждать этот вопрос.

Уже с 21 декабря приложение появилось на просторах интернета и постепенно завоевывает сердца пользователей. Игорь Страшко, заместитель директора УП «Геоинформационные системы»:

На сегодняшний день больше десяти тысяч активных пользователей, пока оно находится в тестовом режиме, получаем достаточно положительные отзывы, много конструктивных предложений по дальнейшему развитию, чтобы еще хотелось бы увидеть.