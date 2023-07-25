Прямой эфир

«Погодные условия очень повлияли на урожай». Аграрии из Любанского района рассказали об уборочной

25 июля 2023 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Перешагнули экватор: аграрии центрального региона убрали уже половину площадей, засеянных озимым рапсом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего под масличную культуру в 2023 году отвели свыше 90 тысяч гектаров. В некоторых хозяйствах работы на полях с так называемым черным золотом завершили. В том числе в «Осовец-Агро» Любанского района.

Подробнее о трудовых буднях хлеборобов расскажет Юлия Минич.

«Погодные условия очень повлияли на урожай». Аграрии из Любанского района рассказали об уборочной-1

Юлия Минич, корреспондент:
Уборочная в хозяйстве продвигается в хорошем темпе и согласно плану. Озимый ячмень и рапс уже убрали. Очередь за рожью. Ежедневно в поле работает восемь экипажей.

«Погодные условия очень повлияли на урожай». Аграрии из Любанского района рассказали об уборочной-4

Для механизатора Дмитрия Корбута это 11-й сезон. Сев, обработка полей. И самая любимая горячая пора – жатва. Колос к колосу. Поля радуют глаз. И вот он – полный бункер. При необходимости помогает на отвозке зерна. В 2022 году стал дважды рекордсменом. Намолотил почти 2,3 тысячи тонн зерна, перевез 1,5 тысячи. Работать в хозяйстве Дмитрию нравится. В удовольствие. А еще есть приятные бонусы за грамотную работу – поощрения.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Уборочная кампания # общество # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Профсоюзы Беларуси и Египта подписали документ о сотрудничестве в медицине
25 июля 2023 13:45

Профсоюзы Беларуси и Египта подписали документ о сотрудничестве в медицине

«Художественный фон насчитывает более 250 волонтёров». Как проходит подготовка ко II Играм стран СНГ?
25 июля 2023 11:24

«Художественный фон насчитывает более 250 волонтёров». Как проходит подготовка ко II Играм стран СНГ?

Более 100 сотрудников МЧС Беларуси принесли присягу в День пожарной службы
25 июля 2023 10:41

Более 100 сотрудников МЧС Беларуси принесли присягу в День пожарной службы