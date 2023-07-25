«Погодные условия очень повлияли на урожай». Аграрии из Любанского района рассказали об уборочной
Новости Беларуси. Перешагнули экватор: аграрии центрального региона убрали уже половину площадей, засеянных озимым рапсом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего под масличную культуру в 2023 году отвели свыше 90 тысяч гектаров. В некоторых хозяйствах работы на полях с так называемым черным золотом завершили. В том числе в «Осовец-Агро» Любанского района.
Подробнее о трудовых буднях хлеборобов расскажет Юлия Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
Уборочная в хозяйстве продвигается в хорошем темпе и согласно плану. Озимый ячмень и рапс уже убрали. Очередь за рожью. Ежедневно в поле работает восемь экипажей.
Для механизатора Дмитрия Корбута это 11-й сезон. Сев, обработка полей. И самая любимая горячая пора – жатва. Колос к колосу. Поля радуют глаз. И вот он – полный бункер. При необходимости помогает на отвозке зерна. В 2022 году стал дважды рекордсменом. Намолотил почти 2,3 тысячи тонн зерна, перевез 1,5 тысячи. Работать в хозяйстве Дмитрию нравится. В удовольствие. А еще есть приятные бонусы за грамотную работу – поощрения.
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