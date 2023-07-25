«Погодные условия очень повлияли на урожай». Аграрии из Любанского района рассказали об уборочной

Новости Беларуси. Перешагнули экватор: аграрии центрального региона убрали уже половину площадей, засеянных озимым рапсом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего под масличную культуру в 2023 году отвели свыше 90 тысяч гектаров. В некоторых хозяйствах работы на полях с так называемым черным золотом завершили. В том числе в «Осовец-Агро» Любанского района. Подробнее о трудовых буднях хлеборобов расскажет Юлия Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Уборочная в хозяйстве продвигается в хорошем темпе и согласно плану. Озимый ячмень и рапс уже убрали. Очередь за рожью. Ежедневно в поле работает восемь экипажей.