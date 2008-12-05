Погода в мире опять преподносит сюрпризы

На Марокко обрушилась сильнейшая метель. Под снегом оказались пальмы, розы и имоны. Жители срочно переодеваются по новому сезону. На дорогах – пробки. На побережье Греции из-за шквального ветра отменены вылеты в прибрежных аэропортах. Передвигаться по улицам практически невозможно: некоторые из них затоплены, другие блокированы поваленными деревьями. На севере Великобритании вот уже несколько дней не прекращаются снегопады. В школах отменили занятия. На обледенелых дорогах – многочисленные аварии. Во Владивостоке непогода прервала воздушное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром. Виной всему – мощный циклон над Приморским краем. Он принес сюда сильные дожди, мокрый снег и гололед.