Погода в Беларуси. В южных районах – сильные снегопады, на востоке – метель и порывистый ветер

Сложные погодные условия ожидаются в Беларуси и сегодня. В республике хозяйничает циклон с Атлантики.



В южных районах страны ожидаются сильные снегопады. Температура днем нулевая. Ночью местами заносы, а по востоку республики – метель и порывистый ветер до 20 метров в секунду.



В такую погоду видимость на трассах ухудшается, возрастает аварийность. Водителям следует быть особенно внимательными.



Дмитрий Максюта, исполняющий обязанности начальника отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Пешеходам при переходе проезжей части также нужно быть предельно внимательными, убедиться, что водители их пропускают, так как в связи с таким покрытием проезжей части автомобилю труднее остановиться, чем пешеходу. Мы призываем всех быть взаимовежливыми.

Водителям просьба воздержаться от парковки автомобилей вдоль проезжей части, чтобы не создавать помех для уборки дорог. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения, особенно водителей, по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях, воспользоваться общественным транспортом.



Коммунальные службы работают круглосуточно в усиленном режиме. В Минске дороги чистят порядка семисот снегоуборочных машин. Особое внимание – проспектам и центральным магистралям города. Как только техника освобождается, снег убирают в спальных районах и на второстепенных улицах.



Но пока справиться с сугробами не удается. Дорожники также просят автовладельцев помочь в уборке и не парковать машины на проезжей части.



В Минске снег вывозят около 200 самосвалов. Определено 14 участков для временного складирования, большинство – на территории города.



Сегодня и завтра в столице снова метель. Суббота даст временную передышку. Ветер утихнет, временами будет идти снег. На дорогах гололедица. В воскресенье снова заметет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



По словам синоптиков, в начале следующей недели снега прибавится. Высота покрова ожидается до 20 сантиметров, местами – 30. Сейчас пока 14. Но, судя по всему, зима намерена взять свое.