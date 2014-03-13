Погода в Беларуси. В выходные ожидается похолодание, снег, ветер с порывами до 28 м/с

Новости Беларуси. На этой неделе установилась аномально теплая погода, скорее свойственная не для марта, а для апреля. Однако в ближайшие дни ситуация кардинально изменится.

Уже в эти выходные Беларусь атакуют циклоны. Ожидаются осадки, в том числе в виде снега. Ветер с порывами до 28 метров в секунду. Вдобавок к этому похолодает. На дорогах местами могут возникнуть снежные заносы. Сложные погодные условия сохранятся и на следующей неделе, вплоть до выходных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.