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Погода в Беларуси. В выходные ожидается похолодание, снег, ветер с порывами до 28 м/с

13 марта 2014 16:41
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Новости Беларуси. На этой неделе установилась аномально теплая погода, скорее свойственная не для марта, а для апреля. Однако в ближайшие дни ситуация кардинально изменится.

Уже в эти выходные Беларусь атакуют циклоны. Ожидаются осадки, в том числе в виде снега. Ветер с порывами до 28 метров в секунду. Вдобавок к этому похолодает. На дорогах местами могут возникнуть снежные заносы. Сложные погодные условия сохранятся и на следующей неделе, вплоть до выходных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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