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Погода в Беларуси. В предстоящие выходные ожидается до 20 градусов тепла

21 марта 2014 07:26
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Новости Беларуси. Весна в Беларуси уверенно вступает в свои права. Уже  на предстоящих выходных в отдельных районах страны потеплеет до 18-20 градусов. И все благодаря очень теплому воздуху, который будет поступать к нам с юга Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 марта столбики термометра покажут плюс 14-16. Местами  усилится юго-западный ветер, его порывы будут достигать 20 метров в секунду.  22 марта  по северо-западу, а в воскресенье лишь в отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

По словам специалистов, такая погода на месяц опережает норму и соответствует концу апреля.

# общество # Погода в Беларуси

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