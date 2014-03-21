Погода в Беларуси. В предстоящие выходные ожидается до 20 градусов тепла

Новости Беларуси. Весна в Беларуси уверенно вступает в свои права. Уже на предстоящих выходных в отдельных районах страны потеплеет до 18-20 градусов. И все благодаря очень теплому воздуху, который будет поступать к нам с юга Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 марта столбики термометра покажут плюс 14-16. Местами усилится юго-западный ветер, его порывы будут достигать 20 метров в секунду. 22 марта по северо-западу, а в воскресенье лишь в отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

По словам специалистов, такая погода на месяц опережает норму и соответствует концу апреля.