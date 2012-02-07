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Погода в Беларуси. В конце недели в страну вернутся 30-градусные морозы

07 февраля 2012 05:47
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А пока растет снежный покров. По последним данным, его высота в Гомельской и во многих районах Могилевской областей дошла до полуметра. Рекорд зафиксирован на метеостанции Василевичи Гомельщины – 63 сантиметра.

Такую погоду нам обеспечил циклон с юга Европы. Он уже теряет свою активность. На смену ему идет новый – холодный антициклон с севера европейской части России. Температура воздуха понизится уже ночью в четверг до минус 20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В выходные морозы усилятся по всей стране. Ночью местами столбик термометра перейдет за 30. А пока – временная передышка и у белорусских школьников возобновились занятия.

# общество # Погода # Белоруссия

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