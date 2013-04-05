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Погода в Беларуси. В ближайшие дни ожидаются мокрый снег, дождь, до минус 12 ночью

05 апреля 2013 06:03
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Новости Беларуси. Ненастными будут ближайшие дни в Беларуси. На большей части территории страны пройдет сильный мокрый снег, местами переходящий в дождь. Сгустятся туманы, на отдельных участках дорог гололедица. Плюс ко всему усилится мороз. Ночью столбик термометра опустится до минус 12.

Очередной снежный циклон уже похозяйничал в южных регионах Беларуси. Так, в Каменецком районе сугробы выросли на 20 сантиметров.

Тем не менее, по прогнозам синоптиков, весна все-таки придет. И специалисты даже называют примерный срок – начало второй декады апреля. Теплый воздух, начиная с западных районов Брестской и Гродненской областей, будет медленно проникать и на восток. Беларусь покинут ночные морозы, а дневные температуры приблизятся и кое-где перешагнут плюсовую 10-градусную отметку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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