Погода в Беларуси. В ближайшие дни – дожди, возможны грозы

Новости Беларуси. В Беларусь на этой неделе придут дожди. Период затяжной сухой погоды закончился - осадков практически не было более 2 недель. Теперь все изменит атмосферный фронт из Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в ближайшие дни осадки ожидаются на большей части территории страны, местами дожди будут сильными, в отдельных районах возможны грозы. Немного похолодает. Однако, 8 апреля все еще будет достаточно комфортно - по юго-западу Беларуси синоптики обещают до +20°Ϲ.