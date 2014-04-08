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Погода в Беларуси. В ближайшие дни – дожди, возможны грозы

08 апреля 2014 08:16
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Новости Беларуси. В Беларусь на этой неделе придут дожди. Период затяжной сухой погоды закончился - осадков практически не было более 2 недель. Теперь  все изменит атмосферный фронт из Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в ближайшие дни осадки ожидаются на большей части территории страны, местами дожди будут сильными, в отдельных районах возможны грозы. Немного похолодает. Однако, 8 апреля все еще будет достаточно комфортно - по юго-западу Беларуси синоптики обещают до +20°Ϲ.

# общество # Погода в Беларуси

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