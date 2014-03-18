Прямой эфир

Погода в Беларуси. С 20 марта - потепление, но останутся ветра и кратковременные дожди

18 марта 2014 09:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Со второй половины недели в Беларусь начнет поступать теплый воздух из южных широт. Уже в четверг, 20 марта, столбик термометра местами будет показывать до +12°Ϲ. А в пятницу, 21 марта, воздух по югу Брестской и Гомельской областей и вовсе прогреется почти до + 20°Ϲ.

Правда, приятные ощущения несколько испортят порывистый ветер и кратковременные дожди. Но и сейчас осадков будет не меньше.

Сегодня, 18 марта, на большей части территории страны синоптики обещают мокрый снег, переходящий в дождь, слабый гололед - на дорогах будет скользко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию на дорогах осложняет гололедица. Поэтому 18 марта на улицы города была оперативно выведена техника. Проезжую часть и тротуары обрабатывали специальной смесью.

Александр Ярошик, главный инженер ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Были готовы. Отработали очень даже хорошо. Завтра будет воспроизведена та же работа, которая производилась в эту ночь.

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Первый арендный дом для горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, построили в Минске
17 марта 2014 18:34

Первый арендный дом для горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, построили в Минске

В Минске началось анонимное анкетирование по выявлению недостатков в работе РСЦ и служб ЖКХ
17 марта 2014 18:30

В Минске началось анонимное анкетирование по выявлению недостатков в работе РСЦ и служб ЖКХ

Международная специализированная выставка «Стройэкспо-2014»: продукцию представят 250 участников из 10 стран
17 марта 2014 18:01

Международная специализированная выставка «Стройэкспо-2014»: продукцию представят 250 участников из 10 стран