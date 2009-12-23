Погода в Беларуси резко сменила минус на плюс

Еще накануне синоптики объявили штормовое предупреждение. Сегодня снег то тает, но вновь замерзает. Как результат большинство магистралей и городских улиц превратились в самый настоящий каток.

Как сообщили в гидрометеоцентре, гололед сохранится ночью, а также завтра. Вечером ожидается усиление ветра. Предстоящей ночью температура тоже будет постоянно держаться в районе нуля. Это идеальные условия для образования гололеда.

В пятницу юго-западные ветры принесут еще большее потепление. Даже ночью + 2, а днем воздух прогреется до 6. В выходные снова придут холодные фронты, которые принесут с собой мокрый снег и дождь. Подморозит до минус 7, и такая погода, по словам синоптиков, сохранится до Нового года.

Сложнее всего в этот вечер оказалось тем, кто все же оказался за рулем. Несмотря на предупреждения синоптиков многие сегодня все же предпочли автомобиль, оказавшись вечером в непростой ситуации.

ГАИ просит водителей в снегопад включать ближний свет фар, не идти на обгон, снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Тем, кто не поменял летнюю резину на зимнюю, следует воздержаться от поездок.