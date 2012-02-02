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Погода в Беларуси. Предстоящая ночь может оказаться самой холодной в сезоне – минус 32

02 февраля 2012 13:32
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Сегодня ночью на северо-востоке страны было минус 30. Предупреждение об этих неблагоприятных условиях синоптики передали во все регионы республики.

Холодная погода сохранится и завтра. Днем от 15 до 21 мороза.

Медики советуют теплее одеваться и долго не находиться на улице. Обморожения фиксируют каждый день. За текущую неделю только в минскую больницу скорой помощи с переохлаждением поступили 24 человека, в том числе двое детей. В Гомельской области за время морозов три человека погибли. Большие минусы ослабнут на выходные, но ветер при этом усилится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода # Белоруссия

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