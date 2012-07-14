Погода в Беларуси: от жары к ветрам и ливням. Чего ждать белорусам в ближайшие дни?

Новости Беларуси. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси. На смену жаре пришла долгожданная прохлада. Температура воздуха колеблется в районе 20 градусов тепла. Возможны аномальные ливни. Именно они последние дни держат в напряжение спасателей, городские службы и белорусов.

Атлантический циклон активизировался. Беларусь стала ареной противоборства воздушных масс. 14 июля по юго-востоку страны прошли грозы и сильные ливни. Дождь как из ведра. А именно так ведет себя погода последних несколько дней, тем самым обеспечивая себе первое место в рейтинге новостей.

Стихийное бедствие на Кубани. Крымск, а именно этот город пострадал больше всех, до сих пор не откачали. 171 человек погиб, сотни пострадавших.

Атмосферный фронт не дает и белорусам наслаждаться безоблачным небом. Порывистые ветры, грозы и мощные ливни – такой устрашающий микст на неделе обрушился на Гомель. За три часа в городе выпало 80% месячной нормы осадков.

Следующий город – жертва аномального ливня – Молодечно. Подтопленными оказались улицы, жилые дома и десятки частных подворий. Уровень воды поднимался до метра, в некоторых местах потоком смыло тротуарную плитку. Автомобили буквально плавали по проезжей части.

Вечером 14 июля центр Москвы буквально ушел под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что кратковременные дожди шли в Беларуси целый день, чрезвычайных ситуаций не наблюдалось. Но у сотрудников МЧС на все беды есть ответы. В Минске на случай подтоплении разработан план «Посейдон».

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Это план ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями. Согласно с этим планом определены наиболее вероятные точки подтопления в Минске. А также определены организационные мероприятия для координации всех заинтересованных служб, которые принимают участие в ликвидации такого рода происшествия. В случаи возникновения подтопления этот план будет незамедлительно введен в действие, все организации, которые должны быть задействованы, будут задействованы. МЧС в данном вопросе выступает координатором.

В Республиканском гидрометеоцентре говорят, что сильные ливни для Беларуси не редкость. Дождливая погода сохранится и в ближайшее время, то есть жара взяла тайм-аут.

Людмила Паращук, главный синоптик Республиканского гидрометеоцентра:

У нас будет дождливо и прохладно. Температура в дневные часы – 16-22. Только по юго-востоку может быть на пару градусов теплее.

Такие температуры на 1-3 градуса ниже климатической нормы.

В ночные часы тоже станет прохладнее.

Несмотря на то, что жара спала, купальный сезон продолжается. Прогревшиеся водоемы сохраняют черноморскую температуру. А это примерно 24 градуса.