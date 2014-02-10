Погода в Беларуси: на этой неделе ожидается до 5 градусов тепла, мокрый снег и туманы

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики. Это связано с внезапным потеплением в нашей стране. Установившаяся погода характерна скорее для середины марта. На этой неделе столбик термометра поднимется до +5°Ϲ. А уже к концу недели по югу страны столбик термометра поднимется и вовсе до +8°Ϲ. Вместе с тем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На большей части территории страны – сильные туманы. Видимость в некоторых местах не будет превышать 100 метров.

В таких условиях увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. Так что водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.