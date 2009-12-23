Погода в Беларуси: мокрый снег, ветер, гололедица

В Беларуси сегодня ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, усиление ветра до 20-ти метров в секунду, гололедица.

Днем будет от четырех мороза до трех тепла. В пятницу юго-западные ветры принесут еще большее потепление. Даже ночью плюс два, а днем воздух прогреется до шести. В выходные снова придут холодные фронты, которые принесут с собой мокрый снег и дождь. Подморозит до минус семи, и такая погода, по словам синоптиков, сохранится до нового года.

ГАИ просит водителей в снегопад включать ближний свет фар, не идти на обгон, снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Тем, кто не поменял летнюю резину на зимнюю, следует воздержаться от поездок.