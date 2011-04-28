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Погода в Беларуси: до 24-х тепла

28 апреля 2011 07:04
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Погода в Беларуси радует летним теплом и солнцем. Сегодня воздух прогреется до +24. Возможен кратковременный дождь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# общество # Погода

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