Погода в Беларуси: до 24-х тепла

На корону претендуют десять девушек из Беларуси, России, Латвии и Венесуэлы.
В традиционном опросе минчане рассказали, помнят ли они своего первого учителя.
Лидеры определены по итогам городского конкурса профессионального мастерства «Столичный учитель – столичному образованию». Шесть финалистов представили жюри итоговый мастер-класс и творческий сюрприз.
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