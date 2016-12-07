Погода в Беларуси: 7 декабря столбик термометра местами опустится до 17 градусов мороза

Новости Беларуси. В Беларусь пришли сильные декабрьские морозы. Столбик термометра местами опустится до 17 градусов со знаком минус. Существенное похолодание принес Арктический циклон. Из-за гололедицы сохраняется непростая ситуация на дорогах. Скользкие тротуары и как результат – только в столице с гололедными травмами с начала ноября к медикам обратилось почти четые сотни человек. Врачи диагностировали ушибы и растяжения, госпитализация потребовалась 50 пострадавшим.

Уже 8 декабря ситуация поменяется. В Беларусь устремится тепло с Атлантики. Пойдет снег. Синоптики предупреждают о резких перепадах температуры и давления. Градусники будут показывать до 6 градусов с плюсом. В зоне риска – метеозависимые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.