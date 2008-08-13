Погода ставит температурные рекорды

Предстоящая суббота может стать самым жарким днем лета. Впрочем, солнечные объятия августа белорусы почувствовали уже сегодня. Столбик термометра поднялся до +33.

На пляжах водоемов снова стало многолюдно, а вот спасателям, медикам и правоохранителям забот прибавилось. Зачастую жара приводит к обморокам и сердечным приступам, усложняет пожароопасную обстановку, а на дорогах может стать причиной ДТП.

Как сообщили в городской станции скорой медицинской помощи, тепловых ударов медики пока не зафиксировали. Количество вызовов сегодня соответствует средней норме дня. При этом врачи рекомендуют детям, пожилым и людям, страдающим сердечной недостаточностью, избегать солнцепека.

В четверг и пятницу жара немного спадет, но ее горячее дыхание вернется к выходным. Местами на юге Беларуси воздух прогреется до +35.

Однако абсолютный максимум температуры августа – 38 градусов, скорее всего, не будет превышен. Такая температура была зарегистрирована в 1946 году на метеостанции Василевичи в Гомельской области.