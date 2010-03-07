Погода не устает преподносить сюрпризы белорусам

Начавшаяся было на прошлой неделе оттепель многим уже дала надежду на скорый приход весны.

Однако, на этой неделе столбики термометров неуклонно поползли вниз. Минувшей ночью было холодно по всей Беларуси, но особенно по северу страны.

Но это, как говорят синоптики, не предел. Ещё морознее будет ночью предстоящей: от 14 до 20 градусов мороза, а по северу, в частности в Витебске, столбик термометра вообще опустится до -25. Хотя днём белорусов ожидают вполне комфортные -2 — -8.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

Начиная со среды морозы начнут ослабевать, на нашу территорию начнёт поступать более тёплый влажный воздух с Атлантики. Ночная температура воздуха — 4-11 градусов мороза, а дневная температура — от +4 в южных районах, до -3 по северу.