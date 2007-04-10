Погода не радует:

Минувшей ночью местами по республике выпал обильный снег.

В Гомельской и Могилевской областях осадки были сильными. Белым покрывалом накрыло и столицу.

Сложными погодными условиями обеспокоены не только стражи дорог - количество аварий на трассах возросло. Тревожатся и аграрии. Так, в Брестской области из-за резкого похолодания и дождей приостановлены посевные работы. Замедлены темпы сева и в других регионах страны. Как только погодные условия позволят технике выйти в поля оставшиеся гектары будут засеяны в течение нескольких дней.

Тем временем, синоптики прогнозируют до конца текущей недели прохладную погоду. Это связано с поступлением холодных воздушных масс со Скандинавского полуострова. Температура воздуха ночью - от -6 на севере до +6 на юге. Днем +2 +8 градусов. Завтра также местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. И только к концу недели потеплеет. Ночью будет около 0. Днем до 11 тепла. В Брестской и Гродненской областях - до +13 +15 со знаком плюс.