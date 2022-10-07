Погода на выходных порадует белорусов теплом. Но в начале следующей недели снова похолодает

Новости Беларуси. Погода в Беларуси в ближайшие дни порадует теплом. Местами температура поднимется до +20 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается переменная облачность и без осадков, в начале дня возможен слабый туман.
Новости Беларуси. Погода в Беларуси в ближайшие дни порадует теплом. Местами температура поднимется до +20 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается переменная облачность и без осадков, в начале дня возможен слабый туман.
По предварительным прогнозам, теплая погода продержится в стране недолго – уже в начале следующей недели дневные температуры вернутся к значениям климатической нормы.