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Погода на выходных порадует белорусов теплом. Но в начале следующей недели снова похолодает

07 октября 2022 06:26
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Новости Беларуси. Погода в Беларуси в ближайшие дни порадует теплом. Местами температура поднимется до +20 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается переменная облачность и без осадков, в начале дня возможен слабый туман.  

Погода на выходных порадует белорусов теплом. Но в начале следующей недели снова похолодает-1

По предварительным прогнозам, теплая погода продержится в стране недолго – уже в начале следующей недели дневные температуры вернутся к значениям климатической нормы.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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