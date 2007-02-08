Погода богата на контрасты

Минувшая ночь в Беларуси была отмечена большими контрастами температур. В Бресте столбик термометра не опускался ниже 4 градусов мороза. А на севере страны в Витебске похолодало почти до -30. В Минске минувшей ночью было 12 градусов ниже нуля. В Витебске до повторения абсолютного рекорда этой ночи не хватило одного градуса: в 1947 году зафиксирован почти -31. По прогнозам синоптиков, сегодня днем такие контрасты сохранятся: от -2 в Брестской области до -16 на Витебщине. Такая разница температур наблюдается в Беларуси редко, поскольку страна занимает относительно небольшую территорию.