Прямой эфир

Погода богата на контрасты

08 февраля 2007 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Минувшая ночь в Беларуси была отмечена большими контрастами температур. В Бресте столбик термометра не опускался ниже 4 градусов мороза. А на севере страны в Витебске похолодало почти до -30. В Минске минувшей ночью было 12 градусов ниже нуля. В Витебске до повторения абсолютного рекорда этой ночи не хватило одного градуса: в 1947 году зафиксирован почти -31. По прогнозам синоптиков, сегодня днем такие контрасты сохранятся: от -2 в Брестской области до -16 на Витебщине. Такая разница температур наблюдается в Беларуси редко, поскольку страна занимает относительно небольшую территорию.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
08 февраля 2007 12:36

"Зеленый змий" ушел в подполье

08 февраля 2007 12:35

Качество образования в коммерческих вузах поставлено под сомнение

08 февраля 2007 12:35

Сильный ветер наследил