Прямой эфир

Погибших во время Спитакского землетрясения 20 лет назад вспоминают сегодня в Армении

07 декабря 2008 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Тогда подземные толчки силой 10 баллов за полминуты уничтожили несколько городов и стерли с лица земли десятки сел. Погибли более 25 тысяч человек, без крова остались свыше полумиллиона жителей. Помощь Армении оказывал весь Советский Союз. В те трагические дни Беларусь одной из первых протянула руку помощи пострадавшим. Сегодня в Минске на траурном митинге, посвященном 20-летию трагедии, армянская диаспора и сотрудники дипмиссии почтили память погибших.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
07 декабря 2008 15:00

Импровизированная SOS-деревня для сирот появилась в Минской области

07 декабря 2008 14:58

Уникальное охотничье ружье попало в руки Брестских правоохранителей

07 декабря 2008 14:02

В Москве сегодня прощаются с предстоятелем Русской православной церкви Алексием II