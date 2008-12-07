Погибших во время Спитакского землетрясения 20 лет назад вспоминают сегодня в Армении

Тогда подземные толчки силой 10 баллов за полминуты уничтожили несколько городов и стерли с лица земли десятки сел. Погибли более 25 тысяч человек, без крова остались свыше полумиллиона жителей. Помощь Армении оказывал весь Советский Союз. В те трагические дни Беларусь одной из первых протянула руку помощи пострадавшим. Сегодня в Минске на траурном митинге, посвященном 20-летию трагедии, армянская диаспора и сотрудники дипмиссии почтили память погибших.