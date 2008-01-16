Погибших в результате чрезвычайных ситуаций становится меньше

Положительная тенденция в Беларуси сохраняется на протяжении пяти лет. При этом гибель детей на пожарах сократилась почти наполовину. Во многом этого удалось добиться за счет оперативности реагирования. Так, в среднем, время приезда спасателей к месту вызова не превышает 10 минут. В 45% случаев ЧС ликвидируют за 15 минут после прибытия первой бригады. Более 90% пожаров в минувшем году, ликвидированы на начальной стадии с минимальным ущербом.