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Погибших в результате чрезвычайных ситуаций становится меньше

16 января 2008 08:46
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Положительная тенденция в Беларуси сохраняется на протяжении пяти лет. При этом гибель детей на пожарах сократилась почти наполовину. Во многом этого удалось добиться за счет оперативности реагирования. Так, в среднем, время приезда спасателей к месту вызова не превышает 10 минут. В 45% случаев ЧС ликвидируют за 15 минут после прибытия первой бригады. Более 90% пожаров в минувшем году, ликвидированы на начальной стадии с минимальным ущербом.
# общество

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