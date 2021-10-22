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Поездки в транспорте и массовые мероприятия. Рассказываем про новые правила эпидбезопасности в Минске

22 октября 2021 15:10
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Новости Беларуси. В Минске отменили дополнительные меры по обеспечению эпидемиологической безопасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Напомним, ранее в столице был введен обязательный масочный режим, в том числе во время поездок на общественном транспорте и в такси, а также соблюдение социальной дистанции в полтора метра.

Поездки в транспорте и массовые мероприятия. Рассказываем про новые правила эпидбезопасности в Минске-1

Некоторые ограничения вводились на работу музеев, библиотек и выставочных комплексов, а также при посещении общежитий. Кроме того, изменялась работа территориальных центров социального обслуживания населения, а религиозным организациям было рекомендовано проводить богослужения и другие мероприятия в онлайн-режиме. Теперь же их можно проводить в любом удобном формате.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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