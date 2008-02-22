Поездки в Европу обходятся белорусам дороже, чем украинцам или грузинам

Три депутата Европарламента - от Литвы, Польши и Австрии - инициировали сбор подписей под петицией за снижение стоимости шенгенских виз для граждан нашей страны.

Парламентарии считают несправедливым то, что поездки в Европу обходятся белорусам дороже, чем, например, украинцам. И ратуют за отмену финансово-бюрократических барьеров на восточной границе Евросоюза.

Для положительного решения необходимо собрать около 400 подписей парламентариев. Для многих из них стало открытием, что белорусы платят за шенгенские наклейки в два раза больше чем граждане Грузии, Молдовы, России и Украины. Но депутаты знают не все, цена визы - не самая большая беда.

Очереди у зарубежных консульств исчезли. Нет уже тех утомительных записей, подтверждения нумерации списков, многочасовых ожиданий при любой погоде. Но процесс получения виз проще не стал. Западные

Причем эти перемены не к лучшему. Собрать все необходимые документы и правильно их оформить - полдела. В посольствах многих европейских стран могут отказать в визе, только потому что вы им не симпатичны.

Впрочем проблемы коснулись не только отдельных граждан. Серьезный ущерб наносится и торгово-экономическим отношениям. Например, Могилевскому металлургическому заводу пришлось отказаться от участия в крупной выставке в Польше. Две сотрудницы предприятия не смогли получить заветные наклейки в паспорт.

Сейчас стоимость однократной визы в страны шенгенского соглашения составляет 60 Евро. Исходя из международной практики это достаточно много. Наша стана не стала применять ответные меры - повышать цены на консульские сборы. И теперь рассчитывает на ответные шаги со стороны европейских партнеров.

Наша страна продолжает активно выступать за дальнейшее упрощение визового режима с Европейскими государствами. И это в интересах двух сторон. Товарооборот между Беларусью и Евросоюзом с каждым годом увеличивается.

