Поездам присваивают имена героев

Именной локомотив появился в Гомельском отделении Белорусской железной дороги. Он назван в честь машиниста Елены Чухнюк. Ее имя увековечено за проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной, а также за большой вклад в развитие локомотивного хозяйства в послевоенный период. Дизельный поезд будет следовать по маршруту Гомель-Могилев.

Традиция присвоения имен железнодорожным локомотивам в Беларуси существует с начала 70-х годов ХХ века. Сегодня по стране курсирует более 20 электровозов, грузовых и маневровых тепловозов, электропоездов, которые носят имена белорусских героев.