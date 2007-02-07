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Поездам присваивают имена героев

07 февраля 2007 11:57
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Именной локомотив появился в Гомельском отделении Белорусской железной дороги. Он назван в честь машиниста Елены Чухнюк. Ее имя увековечено за проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной, а также за большой вклад в развитие локомотивного хозяйства в послевоенный период. Дизельный поезд будет следовать по маршруту Гомель-Могилев.
Традиция присвоения имен железнодорожным локомотивам в Беларуси существует с начала 70-х годов ХХ века. Сегодня по стране курсирует более 20 электровозов, грузовых и маневровых тепловозов, электропоездов, которые носят имена белорусских героев.
# общество

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