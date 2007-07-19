Поезда с фосфором под строгим присмотром

Белорусская железная дорога установила жесткий контроль за перевозкой опасных грузов. И в частности, за поступающими на территорию Беларуси вагонами с желтым фосфором. Напомним, 16 июля на Львовской железной дороге опрокинулись 17 вагонов с этим опасным веществом, 6 из них загорелось.

Учитывая создавшуюся аварийную ситуацию, Совет по железнодорожному транспорту запретил погрузку всех грузов, следующих через погранпереходы Львовской железной дороги. В настоящее время Белорусская железная дорога изучает вопрос изменения маршрутов следования поездов с фосфором в обход крупных населенных пунктов.