Поезда на участке "Минск-Брест" идут на ускорение

Белорусская железная дорога планирует во втором полугодии открыть движение скоростных поездов на участке "Минск-Брест".Сейчас идет подготовка стальной магистрали. На всем отрезке пути от Москвы до Бреста в текущем году будет произведен капитальный ремонт 74 км. путей с применением новой техники, капитальный ремонт переездов. Уже с начала года проходят опытные прогоны составы пассажирского поезда. Средняя скорость - 140 км/час. Отметим, что в 2006 году было организовано ускоренное движение поездов на участке "Минск-Москва". Теперь этот участок будет продлен до Бреста.