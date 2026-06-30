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«Поезд Победы» прибыл в Витебск

30 июня 2026 17:27
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Витебск принял эстафету памяти. В город над Двиной прибыл уникальный исторический состав «Поезд Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погрузиться в атмосферу военных лет и увидеть ожившую историю пришли сотни жителей и гостей областного центра.

Уникальный «Поезд Победы» с 21 июня по 5 июля проедет по Беларуси в пятый раз.

«Поезд Победы» прибыл в Витебск-2

Эффект полного погружения здесь создают во всем: от звукового сопровождения до реалистичных декораций. Санитарные вагоны, окопы, сцены возвращения солдат домой – экспозиция из 10 вагонов охватывает весь путь Великой Отечественной войны: от трагического нападения Германии до триумфального мая 1945 года. Равнодушных среди посетителей нет, у многих на глазах слезы. Ради этой выставки приехали в Витебск за полсотни километров.

Проходя по вагонам, настолько реалистично были изображены люди. Чувствовалась даже боль, которую они испытывали на себе. Я считаю, что этот «Поезд Победы» должны увидеть как можно больше людей.

«Поезд Победы» прибыл в Витебск-4

Без прошлого нет и будущего, без памяти нет крепких, сильных, молодых людей. Память должна быть. Память, осознание, что было с нашими предками, какой ценой завоевана свобода, счастье и вообще жизнь для наших людей, молодых, будущих. Невозможно говорить, кому еще это надо. Прежде всего это надо нам. Нам, нашим детям, нашим внукам.

«Поезд Победы» прибыл в Витебск-6

Потому что наше поколение должно это видеть, прочувствовать, понимать, насколько это было важно раньше. Я надеюсь, они поняли.

Уникальный музей на колесах «Поезд Победы» курсирует по Беларуси уже пятый год. В этом сезоне в его маршрутном листе семь городов. Состав уже увидели жители Бреста, Барановичей, Гродно, Гомеля и Могилева. До 1 июля интерактивная экспозиция открыта в Витебске, после чего состав отправится в Минск. Масштабный проект организован БЖД и РЖД при поддержке Администрации Президента Беларуси и Республиканского волонтерского центра.

# Великая Отечественная война

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