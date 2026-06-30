«Поезд Победы» прибыл в Витебск
Витебск принял эстафету памяти. В город над Двиной прибыл уникальный исторический состав «Поезд Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погрузиться в атмосферу военных лет и увидеть ожившую историю пришли сотни жителей и гостей областного центра.
Уникальный «Поезд Победы» с 21 июня по 5 июля проедет по Беларуси в пятый раз.
Эффект полного погружения здесь создают во всем: от звукового сопровождения до реалистичных декораций. Санитарные вагоны, окопы, сцены возвращения солдат домой – экспозиция из 10 вагонов охватывает весь путь Великой Отечественной войны: от трагического нападения Германии до триумфального мая 1945 года. Равнодушных среди посетителей нет, у многих на глазах слезы. Ради этой выставки приехали в Витебск за полсотни километров.
Проходя по вагонам, настолько реалистично были изображены люди. Чувствовалась даже боль, которую они испытывали на себе. Я считаю, что этот «Поезд Победы» должны увидеть как можно больше людей.
Без прошлого нет и будущего, без памяти нет крепких, сильных, молодых людей. Память должна быть. Память, осознание, что было с нашими предками, какой ценой завоевана свобода, счастье и вообще жизнь для наших людей, молодых, будущих. Невозможно говорить, кому еще это надо. Прежде всего это надо нам. Нам, нашим детям, нашим внукам.
Потому что наше поколение должно это видеть, прочувствовать, понимать, насколько это было важно раньше. Я надеюсь, они поняли.
Уникальный музей на колесах «Поезд Победы» курсирует по Беларуси уже пятый год. В этом сезоне в его маршрутном листе семь городов. Состав уже увидели жители Бреста, Барановичей, Гродно, Гомеля и Могилева. До 1 июля интерактивная экспозиция открыта в Витебске, после чего состав отправится в Минск. Масштабный проект организован БЖД и РЖД при поддержке Администрации Президента Беларуси и Республиканского волонтерского центра.