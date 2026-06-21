«Поезд Памяти» прибыл в Брест: 200 школьников из 18 стран начинают исторический маршрут

Встретили в городе над Бугом и легендарный «Поезд Памяти». Международный проект объединил 200 лучших школьников из 18 стран. Молодежь совершит большое путешествие по местам боевой славы времен Великой Отечественной войны. В Бресте – первая остановка состава на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе молодежной делегации – 100 юных белорусов – по 10 человек от каждой области и Минска. Впервые к ним присоединились сверстники из Британии, США и Франции. За 15 дней «Поезд Памяти» сделает остановки в 13 городах Беларуси и России. Активную молодежь ждет насыщенная программа: посещение мемориалов, исторических мест, интерактивные уроки. Символично, что финальной точкой маршрута станет Минск. 3 июля, в День Независимости Беларуси, молодые люди примут участие в главных государственных торжествах.