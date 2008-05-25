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Поэт-лирик, лауреат Госпремии Беларуси Владимир Каризна отмечает 70-летний юбилей

25 мая 2008 14:10
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Его первые стихи увидели свет более сорока лет назад. За это время появился не один его поэтический сборник. Среди них – "Край мой синеокий", "Шумят вербы", "Люблю тебя, Белая Русь" и многие другие. Основная тема творчества поэта – любовь к Родине, раздумья о судьбах человечества, о счастье и любви. Его многочисленные стихотворения белорусскими композиторами положены на музыку. За создание текста Государственного гимна Республики Беларусь, в 2002 году Владимир Каризна был награжден орденом Франциска Скорины. С 70-летием юбиляра поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
# общество

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