«Поедем отдыхать под дуб». Пообщались с белорусом, который построил агроусадьбу в Вилейском районе

Вы только посмотрите на этого статного богатыря. Пушкинский герой! Его благолепие и мощь однажды настолько впечатлили маму Романа Рыбочкина, что она захотела построить на живописном островке дачу. Джунгли здесь были непроходимые, но спустя время сын воплотил мечту в реальность! В семье так и говорили: поедем отдыхать под дуб, рассказали в программе «Путевка BY».

Места здесь словно из скандинавской саги. Впервые по Нарочанке Роман сплавлялся с папой, когда ему было лет 12. Еще тогда лесные красоты запали в душу. Исколесил на велосипеде всю Беларусь, и вернулся к месту притяжения. Это судьба. А вы знали, что лаванда – символ любви и счастья? Показываем локацию для красивых фото

Роман Рыбочкин, хозяин агроусадьбы:

В основном сюда приезжают люди из-за реки. Людям хочется отдыхать не в доме, а на природе – быть на открытом пространстве и наслаждаться этими видами. Сплав на байдарке – основная изюминка пребывания здесь. Здесь можно и шатры поставить и разместить большую компанию.