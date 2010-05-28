Поджог старинной церкви в Рогачевском районе Гомельщины раскрыт

Напомним, деревянный храм святителя Николая Чудотворца начала XIX века был полностью уничтожен пожаром накануне Рождества в январе этого года.

По делу о поджоге задержаны четыре жителя Могилева. Они признались, что подожгли здание, чтобы скрыть следы кражи икон и утвари.

Сергей Косовец, начальник следственного отдела Рогачёвского РОВД:

В настоящее время заведено дело уголовное, подозреваемые лица заключены под стражу. Дополнительно возбуждено дело по факту кражи.

Православную святыню злоумышленники сожгли из-за полутора десятка недорогих икон. Похищенное изъято.

Кстати, при пожаре в храме чудом уцелело изображение Иисуса Христа. Икону нашли на пепелище и вскоре она закровоточила. Сейчас святой образ находится в Святопокровской церкви Довска.

Отец Серафим, настоятель Святопокровской церкви:

Это своеобразный символ того, что люди злодеянием, непотребством нанесли язвы Христу. Раз нашлись люди совершившие такую пакость, посягнули на святыню — должны найтись, и те кто помогут ее восстановить.