Подводному флоту - 100 лет

В марте исполнился век подводному флоту России.Белорусский союз моряков объединяет около 150 тысяч офицеров, мичманов, матросов и старшин, в разное время проходивших службу в ВМФ. Половина из них служили в подплаве. Праздник отметили 26 марта в библиотеке Центрального Дома офицеров. По этому поводу там была организована конференция. Ветераны вспоминали подвиги моряков-подводников, имена тех, кто не вернулся со службы, рассказывали свои легендарные истории. :Иван Кулаков девятнадцатилетним парнем пришел служить на флот. Тогда он и предположить не мог, что войдет в историю подводного флота. 4 июля 1961 года произошла авария на атомной подводной лодке К-19. Именно тогда Иван Петрович принимал участие в остановке атомного реактора подлодки, получил высокую дозу облучения. Говорят, что после такого не выживают. В Ленинграде Иван Кулаков пережил сложнейшую операцию по пересадке костного мозга. Он - единственный оставшийся в живых из экипажа К-19, кто участвовал в укрощении реактора. Сегодня герою 67 лет, он со своими товарищами отмечает знаменательную дату - 100 лет подводному флоту. Сам Иван Кулаков рад, что остался жив и может встречаться с друзьями, а ведь все могло получиться иначе: