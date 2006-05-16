Подведены первые итоги регистрации абитуриентов на централизованное тестирование

В Республиканском институте контроля знаний подведены итоги первых двух недель регистрации абитуриентов на централизованное тестирование. Документы на сдачу экзамена по русскому языку подали уже более 40 тысяч абитуриентов, по белорусскому - 28, 5 тысяч человек. Математику пожелали сдавать почти 42 тысячи абитуриентов, физику и биологию - более чем по 15 тысяч, чуть меньше желающих сдавать "Историю Беларуси". Испытать себя в знаниях по химии решили 7,5 тысяч абитуриентов, а в предмете "Человек. Общество. Государство" - почти 6 тысяч. Меньше одной тысячи зарегистрировалось на "Всемирную историю" и географию. Среди иностранных языков лидирует английский - более 12 тысяч желающих сдать его, менее всех - на испанский, где зарегистрировалось всего 168 абитуриентов. Сейчас самое главное для абитуриентов - подготовка к выпускным и вступительным экзаменам. Как сообщил директор Республиканского института контроля знаний Николай Феськов, при подготовке можно использовать специальные сборники по тестированию минувшего года.