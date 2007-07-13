Подведены итоги выполнения Директивы №2

В Беларуси в последнее время наметились определенные продвижения в борьбе с бюрократизмом.

Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси Геннадий Невыглас сегодня в Бресте. Здесь прошло совещание по вопросам дебюрократизации и совершенствования идеологической работы журналистов.

Проблему очередей за справками в Чернавчицком сельсовете успешно решили при помощи программного обеспечения и электронного обмена документами. Секретарь сам по заявлению клиента соберет все необходимые документы. Вся база данных внесена в компьютер.

В Брестском государственном техническом университете на входе посетителя встречает информационный стенд. Студенты называют его путеводитель. Здесь собрана информация, касающаяся всех сфер жизни этой альма-матер.

Здесь же размещен почтовый ящик, куда бросают свои предложения и замечания. Одна из последних студенческих просьб - построить стоянку для велосипедов, что и обещает сделать ректорат к началу нового учебного года. Создавая оптимальные условия для нынешнего абитуриента, на базе университета начал работу информационный центр. Сюда каждые 15 минут в системе он-лайн поступают самые свежие данные о конкурсе на специальности.

А вот на входе в Брестское управление "Беларусбанка" встречает электронная система регулирования очередей. Нажал нужную операцию - и получил квиток с номером. Через мгновение порядковой номер загорается над свободной кабиной. Кроме того, в банке введена специальная вакансия консультанта, который помогает разобраться в потоке необходимых услуг.

Налажена единая система работы с обращениями граждан. В поликлиниках опробуют новый метод электронной записи. В МРЭО ГАИ планируют сделать регистрацию автомобилей без участия водителя. В Брестской области немало сделано на пути к улучшению обслуживания населения. Однако многое еще предстоит доработать.

Борьба с расточительством и бюрократизацией продолжается. А "кабинетный" принцип работы постепенно уходит в прошлое.

