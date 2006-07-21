Прямой эфир

Подведены итоги реализации пятилетней Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС

21 июля 2006 12:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
21 июля участники коллегии Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Беларуси подвели итоги реализации в первом полугодии Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС до 2010 года. Зампредседателя комитета Валерий Шевчук проанализировал причины неэффективной деятельности  облисполкомов, республиканских органов госуправления, Комчернобыля и подчиненных ему предприятий и учреждений по выполнению намеченных программой мероприятий.
На реализацию госпрограммы было направлено более 276 млрд. рублей. Это почти  95% всех запланированных на эти цели бюджетных средств.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
21 июля 2006 12:13

В Беларуси появится собственная служба 911. Но с номером 01

20 июля 2006 14:22

В МВД Беларуси подготовлен проект декрета Президента, направленный на деалкоголизацию населения страны

20 июля 2006 14:22

Эвакуация белорусов из Ливана завершается