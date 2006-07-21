Подведены итоги реализации пятилетней Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС

21 июля участники коллегии Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Беларуси подвели итоги реализации в первом полугодии Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС до 2010 года. Зампредседателя комитета Валерий Шевчук проанализировал причины неэффективной деятельности облисполкомов, республиканских органов госуправления, Комчернобыля и подчиненных ему предприятий и учреждений по выполнению намеченных программой мероприятий.

На реализацию госпрограммы было направлено более 276 млрд. рублей. Это почти 95% всех запланированных на эти цели бюджетных средств.