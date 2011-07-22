Подведены итоги конкурса «Лучший предприниматель года-2010» в Беларуси

Имена лучших предпринимателей назвали сегодня в Минске. Самые успешные представители деловых кругов собрались во Дворце Республики, где проходит торжественная церемония награждения.

Имена лучших предпринимателей назвали сегодня в Минске. Самые успешные представители деловых кругов собрались во Дворце Республики, где проходит торжественная церемония награждения.

Несмотря на парадный костюм, у Виктора Терещенко рабочие будни. Тысяча подчиненных и современное производство. А 20 лет назад производитель косметики начинал бизнес со штатом в 11 человек.

Благодаря деловой хватке, умению найти надежных и подходящих партнеров, дело сегодня Виктора Алексеевича процветает по всему миру.

Виктор Терещенко, победитель республиканского конкурса «Лучший предприниматель года-201о»:

Много усилий вкладываем, чтобы нашу продукцию продавать на экспорт. Только в России у нас 8 торговых домов, несколько — в Украине, во всех странах Балтии. Сегодня мы активно выходим в дальнее зарубежье, продаем свою продукцию в Америке, Германии, в Канаде. Мы активно развиваем рынок в Израиле, прорабатываем рынок в Эмиратах.

Если Виктор Терещенко делает привлекательный продукт для зарубежных рынков, то Сергей Кучерявенко качественными услугами привлекает иностранцев в «синеокую». Его компания не только продает туристический продукт, но и создает — строительство гостиниц и объектов сервиса. Он начинал свое дело сравнительно недавно, однако ему есть что и с чем сравнивать.

Сергей Кучерявенко, победитель республиканского конкурса «Лучший предприниматель года-2010»:

Видна забота государства о том, чтобы развивалась сфера предпринимательства. Это очень приятно. И хочу отметить, что по сравнению с 2004 годом, когда только-только мы открывались, сейчас предпринимателям открыт «зеленый свет». Если бы в 2004 году были такие условия, то я бы развивался намного быстрее и динамичнее.

Сегодня конкуренты в бизнесе, словно партнеры, сидят за одним столом, дружелюбно беседуют и делятся планами. Вот-вот ведущие вскроют конверты и назовут имена победителей. Кто-то получает диплом, кто-то — звание лауреата.

К слову, нынешняя 14-я церемония проходит в Год предприимчивости. Бизнесменов отметили по 16 номинациям. Всего претендентов на звание лучшего было около тысячи. Больше всего — от Минска и Могилевской области. Проведение данного конкурса можно рассматривать не только как стимулирование деловой активности. Это еще и дополнительные возможности завоевать рынок. Ведь победитель имеет право использовать логотип конкурса на своей продукции.

Александр Груздов, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

10 лет назад предприниматели у нас в стране только-только начинали свою работу. Сегодня некоторые предприятия частной формы собственности по объемам производимой продукции далеко обгоняют предприятия государственной формы собственности.

Сегодня развитие предпринимательства — основной приоритет государственной политики Беларуси. Снижена налоговая нагрузка, упрощена регистрация и отчетность. Честный и прозрачный бизнес поддерживает правительство Беларуси — подчеркнул премьер-министр во время выступления на торжественном приеме. Почти 80 нормативно-правовых актов будет принято в нынешнем году для развития предпринимательства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».