Подсветка Минска сделана по аналогии с подсветкой французского Лиона

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Славомир Гриневич, директор унитарного предприятия «Мингорсвет».

На какие города или страны ориентировались белорусские специалисты, создавая вечернюю подсветку Минска?

Славомир Гриневич:

Изначально при планировании подсветки Минска белорусские специалисты ориентировались на французский город Лион. После посещения минской делегацией во главе с мэром в 2000 г. была поставлена задача создать аналогичную тему архитектурной подсветки. В настоящее время она дорабатывается, шлифуется, добавляются новые осветительные приборы.

В чем оригинальность минской подсветки даже по сравнению с подсветкой тех городов, на которые ориентировались белорусские специалисты?

Славомир Гриневич:

Сегодня нашу подсветку оценивают не потому, что она самая красивая по сравнению с подсветкой других городов. Она отличается тем, что имеет систему: подсвечиваются не отдельные здания, а ряд зданий. Комбинированная подсветка Минска характеризуется тем, что подсвечиваются не только здания, имеющие красивый архитектурный облик, но и дома, построенные в 70-х гг. При вечерней подсветке такие здания обретают оригинальный вид.

Как определяются улицы, на которых применяется магистральная подсветка?

Славомир Гриневич:

У нас есть художественный совет, с которым мы согласовываем оформление минской подсветки.

Что касается иллюминации, это магистральные улицы. Что касается фасадно-архитектурной подсветки, то это места массового проведения мероприятий или там, где строятся уникальные здания. К примеру, это относится к подсветке вокруг строящегося ледового дворца «Минск-Чижовка».

Как меняются подходы к наружному освещению Минска? Меняется ли оно в новых микрорайонах?

Славомир Гриневич:

Да, конечно. Но в целом система проектирования остается прежней. Существуют стандарты, которые мы обязаны соблюдать.

Другое дело, что в последние годы внедряются новые системы, энергосберегающие светильники. Мы понимаем, что за светодиодными светильниками будущее. В Минске мы проводим эксперименты по применению светодиодных светильников. В частности, на бульваре Мулявина мы устанавливаем светодиодные светильники, чтобы провести их тестовое испытание в условиях города. В дальнейшем, возможно, мы предложим применять эти системы на строящихся объектах столицы.

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