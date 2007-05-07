Подсчитывается размер ущерба от аварии на нефтепроводе Унеча-Вентспилс

Специалисты Минприроды оценивают ущерб от аварии на нефтепроводе Унеча-Вентспилс в Бешенковичском районе. В работе задействованы специалисты аналитических межобластных лабораторий, инспекций Минприроды и Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Во избежание загрязнения реки Свечанка на мелиоративном канале, в который 5 мая попали продукты нефтепереработки, построено 16 заградительных дамб. На месте аварии работают более 100 человек, привлечено около 50 единиц техники. Основные работы направлены на сбор дизтоплива. Уже собрано 530 куб.м. На месте взяты пробы почв и воды, анализ которых сейчас ведется.