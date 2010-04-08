Подростковая преступность в Минске за последние пять лет сократилась вдвое

Об этом сообщили в Мингорисполкоме. В то же время число школьников, которые попадают в неприятные ситуации в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, возросло.

Руководство города и все заинтересованные службы в связи с этим намерение пересмотреть организацию отдыха молодежи. В каждом районе столицы откроют по 2-3 площадки для занятий экстремальными видами спорта. При домоуправлениях организуют комнаты общения, где смогут собираться тинейджеры. Особую озабоченность городских властей вызывает проблема «маленьких мам», когда 15-16 -летние девочки не находят поддержки в своих семьях.

Михаил Титенков, заместитель председателя Мингорисполкома:

– Появилась проблема молодых мам. Конечно, ее нужно решать. Из больницы, порой, забрать девочку, которую в семью не пускают родители-пьяницы. Куда ей идти? Надо создать такие центры, где можно было бы разместить эту маму. Плохо, что она в раннем возрасте родила, но это факт, она есть, ее надо куда-то разместить.