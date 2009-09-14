Подробности из жизни Минска 14 сентября

В ЦЕНТРЕ МИНСКА ПОЯВИТСЯ ЦИФРОВОЙ КИНОТЕАТР
Он будет первым в республике и, пока, единственным в столице. Инновационные технологии формата «3D» опробуют в старом добром «Киеве». Все условия для превращения убыточного кинотеатра в передовой налицо: просторная автостоянка, удобное расположение и, главный козырь, – трехмерное кино.
Оценить новшество минчане смогут в первый день нового года: в обновленном «Киеве» планируют мировую премьеру долгожданного фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Картина создана при помощи новейших цифровых технологий и оценить все её достоинства в традиционных домах кино невозможно. Кстати, следующий на очереди к возрождению – кинотеатр «Авангард».
СТОЛИЦА СНИМАЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ НАРЯД
Поздравления приняты, овации сорваны, цветы раздарены. Будни диктуют минским проспектам классический образ. Сегодня с торжественных сценплощадок яркие декорации начали доставлять в дизайнерские костюмерные. И там, в хранилищах креативных идей, они будут ждать нового повода.
ПОЧЕМУ ОСТАНОВКИ В РАЙОНЕ ЮГО-ЗАПАДА НАПОМИНАЮТ ПОЛЕ БИТВЫ?
Сколько сломанных каблуков затянуло это каменное болото, уже и не сосчитать. Юго-Запад стал законодателем новой моды: кроссовки вместо шпилек, брюки вместо мини. В утренней спешке здесь комфортно только рождённым летать. Потому как остальным, споткнувшись, периодически приходится и поползать.
ИСКУССТВО ПРЕДЛАГАЕТ ПРОХОЖИМ СДЕЛАТЬ КОФЕ-ПАУЗУ
Аромат новых идей ворвался в осень. Здесь будто чувствуешь запах капуччино. Пряный, карамельный, цветочный, шоколадный, с сахаром, или без, – каждый выберет свой рецепт по вкусу. Ведь, увидев уличный шедевр-подарок минчанам от неизвестного художника, так и хочется устроить пикник на траве. Ну, или погадать на кофейной гуще.
ДВИЖЕНИЕ ТРАМВАЕВ НА УЛИЦЕ ПЕРВОМАЙСКОЙ ВОЗОБНОВИТСЯ В НОЯБРЕ
Работы на этом участке ведутся круглосуточно. Тем временем, с сегодняшнего дня в связи с капитальным ремонтом путей трамваи не будут ходить и по улице Долгобродской. Третий маршрут доедет до улицы Ботанической, 8-й временно закрывается. А неудобства пассажиров компенсируют временные маршруты – 150-й автобус и 9-й трамвай.
МЕДИКИ 11 ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ЗНАЮТ, КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ МАЛЫШЕЙ ПЕРЕД ВИЗИТОМ К ВРАЧУ
Внимание ребятни отвлекают стены в коридорах и холлах. После творческого подхода студентов Академии искусств белые бетонные холсты превратились в застывшие кадры мультяшных кинолент. На тематических фресках – попугай Кеша, озорные поросята, кот-рыбак и другие герои советских мультфильмов. На веселые картинки врачи отмечают устойчивую положительную реакцию маленьких пациентов.
ИСТОРИЯ МИНСКА 14 СЕНТЯБРЯ
В этот день был основан Белорусский государственный театр, которому позже было присвоено название БГТ-1. Ровно 89 лет назад на его сцене показали спектакль «Рысь». Теперь это Национальный академический театр имени Янки Купалы.
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