Подразделения МЧС Беларуси будут оснащены современными мобильными пунктами управления

Они позволяют в режиме online получать и анализировать информацию, а также координировать взаимодействие всех аварийно-спасательных служб. В частности, на проведённом сегодня в Молодечно комплексном занятии был развёрнут мобильный пункт управления МЧС Минской области. Он оборудован на базе МАЗ и имеет самую современную "начинку". В том числе интернет, космическую связь, систему видеонаблюдения, что позволяет работать в автономном режиме и передавать информацию в республиканский центр управления и реагирования на ЧС. Такие мобильные пункты в перспективе появятся во всех регионах страны.