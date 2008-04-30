Прямой эфир

Подразделения МЧС Беларуси будут оснащены современными мобильными пунктами управления

30 апреля 2008 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Они позволяют в режиме online получать и анализировать информацию, а также координировать взаимодействие всех аварийно-спасательных служб. В частности, на проведённом сегодня в Молодечно комплексном занятии был развёрнут мобильный пункт управления МЧС Минской области. Он оборудован на базе МАЗ и имеет самую современную "начинку". В том числе интернет, космическую связь, систему видеонаблюдения, что позволяет работать в автономном режиме и передавать информацию в республиканский центр управления и реагирования на ЧС. Такие мобильные пункты в перспективе появятся во всех регионах страны.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
30 апреля 2008 14:04

Десант спецслужб МВД – у входа в "Белэкспо"

30 апреля 2008 14:04

СМИ должны выражать интересы общества, а не быть политическим инструментом властных элит

30 апреля 2008 10:47

Телекомпания "СТВ" в рамках выставки "СМИ в Беларуси-2008" презентует сегодня спортивный стенд