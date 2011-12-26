Подразделение Bank of America оштрафовано на 335 млн. долларов за дискриминацию клиентов по расовому признаку

Новости США. Генпрокуратура США оштрафовала одно из дочерних подразделений Bank of America — ипотечный банк Countrywide — на рекордные 335 млн. долларов за дискриминацию клиентов по расовому признаку.По данным следствия, финансовая организация выдавала ипотечные кредиты исходя из расовой принадлежности клиентов, а вовсе не их кредитной истории. Так, для белых заемщиков ставки по кредитам были значительно ниже. От действий банка страдали в основном афроамериканцы и выходцы из стран Латинской Америки, сообщили в программе Новости
«24 часа» на СТВ..