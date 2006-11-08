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Подозреваемого узнают по фото

08 ноября 2006 15:03
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В управлении внутренних дел на транспорте МВД Беларуси создан электронный банк фотографий и фотороботов лиц, которые находятся в розыске или совершили преступления. Эта база данных позволяет за несколько минут идентифицировать задержанного человека. Подозреваемого фотографируют, его антропологические данные вводят в электронную базу, где отсканированный снимок сличается с имеющейся информацией. В электронной базе данных содержится несколько десятков тысяч фотографий и фотороботов.
# общество

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