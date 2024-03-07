Подобного в странах СНГ нет. Чем уникален образовательный центр безопасности МЧС?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Три этажа, 10 тысяч квадратных метров и новейшие разработки ученых. Республиканский образовательный центр безопасности МЧС уникальный в своем роде: город в городе, не иначе.