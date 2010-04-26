Подмосковного следователя арестовали за вымогательство 900 тысяч долларов

Замоскворецкий районный суд Москвы поместил под арест следователя ГСУ при ГУВД Подмосковья Эмму Новикову, задержанную по подозрению в получении взяток на сумму 900 тысяч долларов.

Новиковой предъявили обвинение по 290-й статье УК РФ («Получение взятки»). По версии правоохранительных органов, следователь вымогала плату за оказание помощи одному из фигурантов дела о незаконной банковской деятельности и отмывании денег.

Предполагается, что в январе 2010 года Новикова попросила у жены обвиняемого 400 тысяч долларов, пообещав расследовать дело в направлении, выгодном для фигуранта. В период с января по март супруга обвиняемого по частям передала следователю требуемую сумму. Затем Новикова заявила, что может за 500 тысяч долларов посодействовать освобождению обвиняемого из-под ареста.

22 апреля жена фигуранта дела встретилась с Новиковой в кафе на улице Нижняя Масловка в Москве и отдала ей 500 тысяч. Сразу после этого следователь была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Откуда они узнали о передаче взятки, не уточняется, пишет Lenta.ru.