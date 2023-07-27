Подлог документов и подделка лицензий. Клинике «Новое зрение» запретили оказывать медуслуги в Беларуси
Новости Беларуси. В Минздраве прокомментировали закрытие медцентра «Новое зрение». С 27 июля клиника не вправе осуществлять медицинскую деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Категоричное решение в отношении частного офтальмологического центра пояснили специалисты.
В числе нарушений – подлог документов о лицензировании помещений и медицинских изделий, оформленных на юридическое лицо до его создания и регистрации. Также предоставлялись подложные документы с недостоверными сведениями о лицах, которые не были трудоустроены на предприятии. Изложенные факты были рассмотрены комиссией Министерства здравоохранения и нашли свое подтверждение. Минздрав отметил, что офтальмологическая помощь останется доступной для граждан Беларуси. На медицинские центры «Новое зрение» приходилось всего 1,7 % посещений. Поэтому его закрытие не окажет существенного влияния. А что касается трудоустройства сотрудников, то квалифицированным врачам-офтальмологам и другим специалистам предложат рабочие места в организациях государственной системы здравоохранения. Стаж медработников сохранится.
Андрей Бобченок, начальник юридического отдела Министерства здравоохранения Беларуси:
На основании изложенного коллегией Минздрава, 27 июля 2023 года принято решение о прекращение рецензии иностранному медико-фармацевтическому унитарному предприятию медицинский центр «Новое зрение» с даты выдачи лицензии на медицинскую деятельность с 2011 года и лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с 27 июля 2023 года.
На владельца и работников медцентра «Новое зрение» Госконтроль завел уголовное дело. В свою очередь представители медицинского предприятия заявили, что сеть медцентров полностью прекращает работу и уходит с рынка Беларуси.