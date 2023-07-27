Подлог документов и подделка лицензий. Клинике «Новое зрение» запретили оказывать медуслуги в Беларуси

В числе нарушений – подлог документов о лицензировании помещений и медицинских изделий, оформленных на юридическое лицо до его создания и регистрации. Также предоставлялись подложные документы с недостоверными сведениями о лицах, которые не были трудоустроены на предприятии. Изложенные факты были рассмотрены комиссией Министерства здравоохранения и нашли свое подтверждение. Минздрав отметил, что офтальмологическая помощь останется доступной для граждан Беларуси. На медицинские центры «Новое зрение» приходилось всего 1,7 % посещений. Поэтому его закрытие не окажет существенного влияния. А что касается трудоустройства сотрудников, то квалифицированным врачам-офтальмологам и другим специалистам предложат рабочие места в организациях государственной системы здравоохранения. Стаж медработников сохранится.